Успіх – це не випадковість. Це результат дії, віри, наполегливості та готовності приймати виклики. А ще знадобиться натхнення. Для цього ми зібрали найкращі цитати які мотивують. Ці 50 цитат допоможуть знайти натхнення, коли мотивація на межі, і додадуть віри у власні сили. Читайте цитати які мотивують та отримуйте натхнення на нові звершення.

Цитати які мотивують на дію – не чекай, починай зараз

Дія – це те, що перетворює мрії на результати. Без руху – жоден намір не стане реальністю. Цитати які мотивують на дію допоможуть зробити перший крок:

“Найкращий метод, щоб почати щось робити – перестати говорити і почати робити.” – Волт Дісней “Почати діяти – це найскладніше, все інше залежить тільки від наполегливості.” – Амелія Ергарт “Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти плануєш майбутнє.” – Джон Леннон “Недостатньо лише хотіти; треба діяти.” – Йоганн Вольфганг фон Гете. “Якщо немає вітру – беріться за весла.” – Латинське прислів’я

Цитати які мотивують на віру в себе

Ніхто не зможе переконати вас у власних можливостях краще, ніж ви самі. Цитати які мотивують повірити у власні сили допоможуть досягнути найвищої мети:

“Ваш мозок може абсолютно все. Потрібно лише переконати себе в цьому.” – Роберт Кіосакі “Лише повіривши, що ви можете – і ви вже на пів шляху до цілі.” – Теодор Рузвельт “Потрібно вірити в себе та свої здібності!” – Норман Вінсент Піл “Якщо ви думаєте, що можете – ви маєте рацію. Якщо думаєте, що не можете – ви теж маєте рацію.” – Генрі Форд “Я не є заручником обставин, я є результатом моїх рішень.” – Стівен Кові

Цитати які мотивують на зростання та навчання

Успішні люди постійно вчаться. Вони ніколи не вважають себе “готовими”. Тому такі важливі цитати які мотивують навчатися та розвиватися:

“Розум ніколи не вичерпується, навчаючись.” – Леонардо да Вінчі “Розуміння мети – відправна точка всіх досягнень.” – Вільям Клемент Стоун “Щоб навчитись багато чому, потрібно братися відразу за небагато.” – Джон Локк “Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах.” – Артур Еш “Впади сім разів, піднімися вісім.” – Японська приказка

Цитати які мотивують не боятися невдач

Поразки – теж шлях до мети. Успіх не можливий без невдач. Вони – частина шляху. Коли стає важко, згадуйте цитати які мотивують не боятися складнощів:

“Я пропустив понад 9000 кидків… І саме тому я досягнув успіху.” – Майкл Джордан “Поразка – не поразка, якщо ви її не визнали.” – Брюс Лі “Невдача – це лише можливість почати спочатку, але вже більш мудро.” – Генрі Форд “Я не провалив завдання. Просто я винайшов 100 способів зробити його неправильно.” – Бенджамін Франклін “Успіх – це вміння крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму.” – Вінстон Черчилль

Цитати які мотивують на визначення правильної мети

Без чіткої мети навіть найкращий план не матиме сили. Визначення напрямку — перший крок до перемоги. Не знаєте з чого почати? Допоможуть цитати які мотивують:

“Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе.” – Св. Франциск Асізський “Спочатку визначте свою мету. Потім зберіть засоби для її досягнення.” – Арістотель “Якщо знати ‘навіщо’, то завжди знайдеться ‘як’.” – Джордан Белфор “Ваше власне рішення досягти успіху набагато важливіше за все інше.” – Авраам Лінкольн “Розум людини здатен досягти того, що може осягнути і в що він може повірити.” – Наполеон Хілл

Цитати які мотивують не боятися змін

Застиглий успіх приречений на поразку. Тільки зміна веде до вдосконалення. Читайте цитати які мотивують не боятися змін та завжди рухатися до мети:

“Удосконалення – це зміни, бути досконалим – означає змінюватися постійно.” – Вінстон Черчилль “Коли людина перестає змінюватись, вона вмирає, а похорон – просто формальність.” – Генрі Форд “Зміни – основа життя. Майбутнє пропустять ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення.” – Джон Ф. Кеннеді “Свобода нічого не вартує, якщо вона не передбачає свободу помилятися.” – Магатма Ґанді “Це має значення, якщо ви не здаєтеся.” – Стівен Гокінг

Цитати які мотивують на творчість

Креативність — не тільки про мистецтво. Це рушійна сила інновацій, бізнесу та життя. Використовуйте цитати які мотивують на творчість, коли здається, що фантазія вичерпується:

“Усі діти є художниками. Суть у тому, щоб залишитися художником, коли дорослішаєш.” – Пабло Пікассо “Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не вмієте малювати – малюйте якомога більше, тоді цей голос замовкне.” – Вінсент Ван Гог “Реальне все, що можна уявити.” – Пабло Пікассо “Логіка може провести з пункту ‘А’ до пункту ‘Б’, а уява – куди завгодно.” – Альберт Ейнштейн “Якщо хочете збудувати корабель… заразіть людей ідеєю безкінечного моря.” – Антуан де Сент-Екзюпері

Цитати які мотивують на пошуки справжнього щастя

Часто ми забуваємо що щастя залежить від нас самих. Справжній успіх – це гармонія, в якій присутня проста радість, а не лише досягнення. Про це нагадають цитати які мотивують бути щасливими сьогодні і отримувати радість від звичайних речей:

“Щаслива людина настільки задоволена сьогоденням, що не має часу думати про майбутнє.” – Альберт Ейнштейн “Щастя – не отримують. Щастя залежить від дій.” – Далай Лама “Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень.” – Джон Д. Рокфеллер “Коли я був п’ятирічним, мама казала, що головне в житті – щастя.” – Джон Леннон “Краще померти від захоплення, ніж від нудьги.” – Вінсент Ван Гог

Цитати які мотивують на правильне лідерство

Здається, що у вас немає лідерських характеристик? Боїтеся, що нічого не вийде? Читайте цитати які мотивують та вчать справжньому лідерству. Бути лідером — не про командування:

“Аби повести людей за собою, піди за ними.” – Лао Цзи “Найшвидше вчишся у трьох ситуаціях: до 7 років, на тренінгах, і коли тебе загнали в кут.” – Стівен Кові “Найрозумніші люди не в уряді. Бізнес викрав би їх, якби вони там були.” – Рональд Рейган “Якщо вам пропонують місце на космічному кораблі, не питайте, що за місце! Просто займіть його.” – Шеріл Сендберг “Перемога – це ще не все, потрібне постійне бажання перемагати.” – Вінс Ломбарді

Цитати які мотивують на вірність собі

Справжній успіх приходить до тих, хто не втрачає себе. Читайте цитати які мотивують залишатися собою і знаходити власні сильні сторони:

“Інші ролі зайняті, тому будьте собою.” – Оскар Вайльд “Людина, якою вам слід бути – це лише та людина, якою ви самі хочете бути.” – Ральф Голдо Емерсон “Живіть так, як самі захотіли.” – Генрі Девід Торо “Ваш час обмежений, не витрачайте його, живучи чужим життям.” – Стів Джобс “Коли я стаю вільним від того, хто я є, я стаю тим, ким можу бути.” – Лао Цзи

Висновки

Цитати які мотивують — це концентрована мудрість. Але їхня справжня цінність у тому, що ми робимо після прочитаного. Читайте наші цитати, надихайтеся, та не забувайте, що за мріями приходить час діяти.

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