Когда мальчик входит в возраст полового созревания, его будущий типаж — любовника или мужа — уже практически сформирован. Это не выбор, не случайность, а результат тонкой работы природы. Один станет страстным завоевателем, другой — заботливым спутником жизни.

Кто такие мужчины-любовники?

Черты характера и поведение

Классические представители этого типа — поручик Ржевский или Дон Жуан. Экстраверты, авантюристы, игроки и яркие обольстители. Они привыкли брать инициативу, атаковать, добиваться. В их арсенале — харизма, напор, смелость.

Но цель у мужчины-любовника одна — покорить, а не построить. Женщине с таким партнером не гарантированы стабильность и предсказуемость. Он не про «семью», он — про страсть, игру, самоутверждение через завоевание.

Женщины как цель

Такой мужчина не интересуется каждой встречной. Ему нужны женщины, которые бросают вызов. Яркие, умные, недоступные — те, чьё внимание сложно получить. Лёгкая добыча не вызывает у него интереса. В женщине он ищет подтверждение собственной уникальности.

Кто такие мужчины-мужья?

Черты характера и поведение

Прямо противоположный тип. Мужчина-муж — это домосед, рационален, стабилен, зачастую интроверт. В женщине он с юности видит будущую супругу. Он не спешит, не рискует, не играет. Его поведение — осторожное, последовательное, предсказуемое.

Он подчиняется желаниям женщины, окружает её заботой. Но за эту заботу требует в ответ полного участия, преданности, даже жертвенности. Он идеален для создания семьи, но с течением времени может стать слишком послушным, слишком управляемым.

Женщина как мать

Часто такой мужчина переносит на партнёршу образ матери. Именно поэтому спустя годы он начинает перекладывать ответственность на её плечи. Надёжность остаётся, но исчезает страсть. Женщина рядом с ним чувствует безопасность, но со временем — скуку.

Вечный вопрос: можно ли совместить?

Женщинам, как показывает практика, хочется объединения двух миров: надёжности и страсти. Идеал — это сочетание «мужа» и «любовника» в одном человеке. Но это редкость. Реальность диктует свои правила: один мужчина даёт комфорт, другой — эмоции.

И задача женщины — выбрать или научиться формировать в партнёре то, чего не хватает.

Часто задаваемые вопросы: кто они — любовники или мужья?