Психологическая зависимость от определенного способа или образа жизни способствует развитию бедности. Люди с психологией бедности гордятся своей безупречной порядочностью, которая, якобы не позволяет им перейти черту и дойти до уровня бесстыжих богатых людей, которые «все украли». Заметьте, не заработали и добились, а именно украли у бедных и несчастных.

Такая жизненная позиция свидетельствует о сформированной психологической зависимости от бедности, которая остро проявилась в девяностых годах двадцатого столетия. В советские времена все были или казались одинаково бедными, но равными, а вот потом уже произошло слишком быстрое расслоение на бедных, очень бедных, богатых и очень богатых.

Переход от модели социализма к капитализму показал все трудности смены привычного типа мышления и поведения. Те, кто смог быстро приспособиться, начали неплохо зарабатывать, а вот остальные остались за чертой бедности.

В 90-х годах в странах постсоветского периода произошел кризис сознания, при котором в силу возникновения новых жизненных обстоятельств поменялись морально-этические ценности, пропала иллюзорная стабильность и уверенность не только в близком, но и в далеком будущем.

Проблемы психологии бедности существовали и в развитых странах Запада. В 1959 году американский социолог О. Льюис, после длительного изучения коллективной жизни бедных людей передающих свою модель поведения следующим поколениям ввел термин – «культура бедности». Он выделил два подхода в решении данной проблемы: социально-экономический (марксистський) известный своей концепцией эксплуатации богатыми бедных и психологический, заключающийся в том, что бедные люди вроде бы сами виноваты в своих несчастьях.

Если результатом социально-экономического подхода есть революция, то результатом психологического является – бедность. Как правило, люди, считающие себя бедными на самом деле более зависимые и пассивные, подчиняются обстоятельствам, они не целеустремленные и не умеют преодолевать трудности. Как правило, у них отсутствует желание побороть бедность, потому что для этого им придется много чего изменить в привычном стиле жизни и мышления.

Оказывается, что от условий формирования личности ребенка в раннем детстве зависит его успех или неуспех во взрослой жизни. До пяти лет у ребенка формируются психологические основы активности и пассивности, интеллекта, самостоятельности, зависимости и других психических процессов. Каждый человек став взрослым сам делает свой выбор в том или ином направлении своего развития. Исходя из этого, бедность выступает результатом выбора человека, а не его жизненным приговором.

Психология бедности заключается в неумении человека управлять своими финансовыми ресурсами, она формируется из определенных негативных мыслей и пассивного поведения. Человек начинает жалеть себя и убеждать в том, что у него и так ничего не получиться, и ему незачем напрягаться и стараться чего то добиться или поменять в жизни. Жадность, не умение правильно распределять средства, зависть, сравнение себя с другими людьми, нежелание заниматься саморазвитием, пассивная жизненная позиция – все это свидетельствует о нелюбви к себе и низкой самооценке, которая негативно влияет на все сферы жизнедеятельности.

Говоря о психологии бедности, следует сделать особый акцент на сценариях поведения, жизненных програмах и определенных установках, которые мешают добиваться желаемых результатов и не позволяют осознанно брать ответственность за свои действия. Оказывается, на достаток человека влияет тип его мышления, ответственность, постановка целей, распределение времени и отношение к деньгам.

Люди, тратящие деньги импульсивно, страдающие шопоголизмом не умеют планировать свои расходы. Естественно, что у них практически никогда нет сбережений. Они скупают много дешевых вещей плохого качества, которые быстро выходят из строя или изнашиваются. Богатые люди при разумном отношении к деньгам стараются планировать свои покупки. Они тратятся на дорогие и качественные вещи, и всегда ищут возможные варианты инвестирования.

Большинство людей стараются приписывать свои неудачи и безответственность жизненным обстоятельствам. В социальной психологии такая склонность носит название – внешний локус контроля и выступает опасным видом психологической защиты. До того времени, пока человек будет искать оправдание своей глупости, он не будет развиваться. Именно психологическое взросление является самым важным этапом в изменении мышления, при котором основной нормой поведения личности становиться ответственность.

Следующим важным моментом является так званый тайм-менеджмент, распределение времени. Время необходимо распределять и планировать, для того, что бы все успевать. Те, люди, которым постоянно не хватает времени, попросту просто ищут оправдание своему бездействию.

Психология бедности аннулирует постановку жизненных целей. Желаемый результат напрямую зависит от наших убеждений, привычек и поведения, которые всегда при желании можно подкорректировать. А для этого необходимо придерживаться следующих правил:

Не ищите кто виноват в ваших проблемах, а возьмите ответственность на себя. Планируйте и контролируйте. Это относится ко всем сферам повседневной жизни. Почувствуйте (осознайте) себя богатым человеком. Побалуйте себя чем то приятным и значимым. Научитесь активно отдыхать.

Чтобы избавиться от психологи бедности, необходимо признать наличие этой проблемы и перестать плыть по привычному течению в никуда. Нужно стать хозяином своей жизни, и самому решать в какую сторону она изменится!